Découvrez les réserves du musée d’Allard – Journées Européennes du Patrimoine 13, boulevard de la Préfecture Montbrison, 17 septembre 2023, Montbrison.

Montbrison,Loire

Suivez la chargée de conservation du musée dans les réserves habituellement fermées au public : elle vous expliquera en quoi consiste son travail et vous livrera quelques petits secrets bien gardés sur les techniques de conservation..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

13, boulevard de la Préfecture Musée d’Allard

Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Follow the museum’s curator into the storerooms usually closed to the public: she’ll explain what her job is, and let you in on a few well-kept secrets about conservation techniques.

Acompañe a la responsable de conservación del museo a los almacenes que suelen estar cerrados al público: le explicará en qué consiste su trabajo y le desvelará algunos secretos bien guardados sobre las técnicas de conservación.

Folgen Sie der Konservierungsbeauftragten des Museums in die Lagerräume, die normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind: Sie erklärt Ihnen, was ihre Arbeit ist und verrät Ihnen einige kleine, gut gehütete Geheimnisse über Konservierungstechniken.

