LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET – ATELIER MARIONNETTES 13 Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers, 22 mai 2024, Béziers.

Béziers,Hérault

En résidence au Théâtre des Franciscains, la Compagnie Paname Pilotis permettra aux participants de découvrir la technique de la marionnette et le possible mélange entre objets, corps et matériaux. Entrée libre sur réservation. Pour les enfants de 6 à 12 ans – Présence d’un adulte obligatoire..

2024-05-22 14:30:00 fin : 2024-05-22 16:30:00. .

13 Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



In residence at the Théâtre des Franciscains, Compagnie Paname Pilotis will introduce participants to puppetry techniques and the possible blending of objects, bodies and materials. Free admission upon reservation. For children aged 6 to 12 – An adult must be present.

En residencia en el Théâtre des Franciscains, la Compagnie Paname Pilotis ofrecerá a los participantes la oportunidad de descubrir las técnicas de los títeres y la posible mezcla de objetos, cuerpos y materiales. Entrada gratuita previa reserva. Para niños de 6 a 12 años – Deben ir acompañados de un adulto.

Die Compagnie Paname Pilotis, die im Théâtre des Franciscains wohnt, ermöglicht den Teilnehmern, die Technik der Marionette und die mögliche Mischung aus Objekten, Körpern und Materialien zu entdecken. Freier Eintritt nach vorheriger Anmeldung. Für Kinder von 6 bis 12 Jahren – Anwesenheit eines Erwachsenen erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT BEZIERS MEDITERRANEE