LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET – ATELIER CIRQUE 13 Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers, 27 mars 2024, Béziers.

Béziers,Hérault

En résidence au Théâtre des Franciscains, les compagnies Casus Circus et Teknaï proposeront un atelier pour connaître les principales notions d’un spectacle de cirque. Échauffement, improvisations et apprentissage d’acrobaties seront au programme. Entrée libre sur réservation. Pour les enfants de 6 à 12 ans – Présence d’un adulte obligatoire..

2024-03-27 14:30:00 fin : 2024-03-27 16:30:00. .

13 Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



In residence at the Théâtre des Franciscains, the Casus Circus and Teknaï companies offer a workshop on the main concepts of a circus show. Warm-up, improvisations and acrobatics will be on the program. Free admission on reservation. For children aged 6 to 12 – Adult supervision required.

En residencia en el Théâtre des Franciscains, las compañías Casus Circus y Teknaï ofrecerán un taller sobre los principales conceptos de un espectáculo de circo. Calentamiento, improvisaciones y acrobacias. Entrada gratuita previa reserva. Para niños de 6 a 12 años – Deben ir acompañados de un adulto.

Während ihres Aufenthalts im Théâtre des Franciscains bieten die Kompanien Casus Circus und Teknaï einen Workshop an, um die wichtigsten Begriffe einer Zirkusvorstellung kennenzulernen. Aufwärmen, Improvisationen und das Erlernen von Akrobatik stehen auf dem Programm. Freier Eintritt nach vorheriger Anmeldung. Für Kinder von 6 bis 12 Jahren – Anwesenheit eines Erwachsenen erforderlich.

