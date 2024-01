DANSE: FIGURAS FLAMENCAS 13 Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers, jeudi 14 mars 2024.

Béziers Hérault

Début : 2024-03-14 20:00:00

Poésie, humour, pédagogie, et surtout « duende » mèneront tour à tour la danse. Une » leçon de flamenco » à la forme hybride et originale. Sur réservation.

Les artistes proposent au spectateur, comme dans un jeu de mémoire et de miroir, d’interroger la culture flamenca. Une « leçon de flamenco » à la forme hybride et originale, guidés par le fil d’Ariane du souvenir de deux grands danseurs: Christina Hoyos et Antonio Gades, couple mythique qui continue d’influer l’Art qu’ils ont porté au sommet dans les années 1960.

Réservation obligatoire

13 Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



