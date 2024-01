CONCERT BEE JAZZ TRIO 13 Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers, vendredi 8 mars 2024.

Béziers Hérault

Début : 2024-03-08 20:00:00

fin : 2024-03-08

Ce trio est une machine à voyager dans le répertoire français et international. Bourvil, Montand…Les fonds sont reversés à l’INSERM de Montpellier. Payant. Sur réservation.

« Sous la houlette de Philippe Cauchi Pomponi, pianiste compositeur biterrois, le Bee Jazz Trio fait des emprunts à la culture jazz et latine au travers de musiques et de chansons bien connues. Un spectacle tout en nuances, introspectif et parfois explosif. Ce trio de jazz rompu aux codes de l’improvisation est une une formidable machine à voyager dans le répertoire français et international… « la ballade irlandaise » (Bourvil), « Les feuilles mortes » (Montand), « Besame mucho », « Summertime », mais aussi « Agua de beber » standard Brésilien, « Perfdia » standard cubain…Du swing aussi avec « Lady be good », « It don’t mean a thing », « Love for Sale » etc..

Concert caricatif au profit de la recherche médicale. Les fonds sont reversés à L’INSERM de Montpellier : unité de recherche sur les rétinopathie. Organisé par le Rotary Béziers Sud.

Sur réservation.

EUR.

13 Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



