LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET – PREMIERS PAS AU THÉÂTRE 13 Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers, 20 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

En résidence au Théâtre des Franciscains, deux comédiens de la compagnie du Grand Cerf Bleu proposeront aux enfants des exercices ludiques et simples pour les mettre dans la peau d’un comédien. Cet exercice a pour but de leur apprendre la confiance en soi face aux regards des autres. Entrée libre sur réservation. Pour les enfants de 6 à 12 ans – Présence d’un adulte obligatoire..

2023-12-20 à 14:30:00 ; fin : 2023-12-20 16:30:00. .

13 Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



In residence at the Théâtre des Franciscains, two actors from the Compagnie du Grand Cerf Bleu will offer children simple, fun exercises to put them in the shoes of an actor. The aim is to teach them self-confidence in the face of other people’s gaze. Free admission on reservation. For children aged 6 to 12 – Adult presence required.

En residencia en el Théâtre des Franciscains, dos actores de la compañía Grand Cerf Bleu propondrán a los niños ejercicios sencillos y lúdicos para ponerse en la piel de un actor. El objetivo de este ejercicio es enseñarles a confiar en sí mismos ante la mirada de los demás. Entrada gratuita previa reserva. Para niños de 6 a 12 años – Deben ir acompañados de un adulto.

Während ihres Aufenthalts im Théâtre des Franciscains werden zwei Schauspieler der Compagnie du Grand Cerf Bleu den Kindern spielerische und einfache Übungen vorschlagen, um sie in die Haut eines Schauspielers zu versetzen. Diese Übung soll ihnen Selbstvertrauen angesichts der Blicke der anderen beibringen. Freier Eintritt nach vorheriger Anmeldung. Für Kinder von 6 bis 12 Jahren – Anwesenheit eines Erwachsenen erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE