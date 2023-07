LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET – ATELIER THÉÂTRE DANSE CINÉMA 13 Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers, 8 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

En résidence au Théâtre des Franciscains, la compagnie Arcosm invite les enfants à découvrir son univers théâtral et chorégraphique. Une façon d’appréhender les interactions entres différentes disciplines artistiques. Entrée libre sur réservation. Pour les enfants de 6 à 12 ans – Présence d’un adulte obligatoire..

2023-11-08 14:30:00 fin : 2023-11-08 16:30:00. .

13 Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



In residence at the Théâtre des Franciscains, the Arcosm company invites children to discover its theatrical and choreographic universe. It’s a great way to learn about the interactions between different artistic disciplines. Free admission on reservation. For children aged 6 to 12 – Adult supervision required.

En residencia en el Théâtre des Franciscains, la compañía Arcosm invita a los niños a descubrir su universo teatral y coreográfico. Es una buena manera de explorar la interacción entre diferentes disciplinas artísticas. Entrada gratuita con reserva previa. Para niños de 6 a 12 años – Deben ir acompañados de un adulto.

Die Compagnie Arcosm, die im Théâtre des Franciscains untergebracht ist, lädt Kinder ein, ihre Theater- und Choreografiewelt zu entdecken. Eine Möglichkeit, die Interaktion zwischen verschiedenen künstlerischen Disziplinen zu begreifen. Freier Eintritt nach vorheriger Anmeldung. Für Kinder von 6 bis 12 Jahren – Ein Erwachsener muss anwesend sein.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE