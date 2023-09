SPECTACLE – LES DEUX MOCHES DU FOND 13 Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers, 5 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Un one-woman-show écrit et joué Marie Salanon-Louisa qui raconte sa propre expérience quand elle apprend, presque par hasard, qu’elle est atteinte d’un cancer du sein… Marie Salanon-Louisa a choisi la comédie, car l’humour et l’autodérision sont générateurs de rires, et que le rire aide à soigner. Ce spectacle est soutenu par la CPAM de L’Hérault.

À partir de 16 ans. Payant..

2023-10-05 20:00:00 fin : 2023-10-05 . EUR.

13 Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



A one-woman show written and performed by Marie Salanon-Louisa, who recounts her own experience when she learns, almost by chance, that she has breast cancer… Marie Salanon-Louisa chose comedy, because humor and self-mockery generate laughter, and laughter helps to heal. This show is supported by the CPAM de L’Hérault.

Ages 16 and up. Paying audience.

Un espectáculo en solitario escrito e interpretado por Marie Salanon-Louisa, que narra su propia experiencia cuando se entera, casi por casualidad, de que tiene cáncer de mama… Marie Salanon-Louisa eligió la comedia porque el humor y la autoburla generan risa, y la risa ayuda a curar. Este espectáculo cuenta con el apoyo de la CPAM de L’Hérault.

A partir de 16 años. Entrada gratuita.

Eine One-Woman-Show, geschrieben und gespielt von Marie Salanon-Louisa, die von ihren eigenen Erfahrungen berichtet, als sie fast zufällig erfährt, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist… Marie Salanon-Louisa hat sich für die Komödie entschieden, weil Humor und Selbstironie Lachen erzeugen und Lachen bei der Heilung hilft. Diese Aufführung wird von der CPAM de L’Hérault unterstützt.

Ab 16 Jahren. Kostenpflichtig.

