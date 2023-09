VAL million d’ami.e.s – Les 10 ans de Valence Atelier libre 13 bis rue Montplaisir Valence, 1 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Une semaine entière d’animations nombreuses et variées pour le plaisir de tous, pour fêter les 10 ans de Valence Atelier Libre !



Déguisements :

Le thème des soirées est VAL million d’ami.e.s … Viens déguisé.e avec ta plus belle parure animale !.

2023-10-01 fin : 2023-10-07 . .

13 bis rue Montplaisir

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A whole week of entertainment for all to enjoy, to celebrate 10 years of Valence Atelier Libre!



Masquerade costume:

The evening theme is VAL million d?ami.e.s? Come dressed in your best animal finery!

Toda una semana de eventos variados para el disfrute de todos, ¡para celebrar el 10º aniversario de Valence Atelier Libre!



Disfraces:

El tema de las veladas es VAL million d?ami.e.s? Venga disfrazado con sus mejores galas de animal

Eine ganze Woche mit zahlreichen und vielfältigen Veranstaltungen zur Freude aller, um das 10-jährige Bestehen von Valence Atelier Libre zu feiern!



Verkleidungen :

Das Thema der Abende ist VAL million d’ami.e.e? Komm verkleidet und bring dein schönstes Tierkostüm mit!

