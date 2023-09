APRÈS-MIDI JEUX À L’AREPB 13 bis Place Pierre Semard Béziers, 20 septembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

L’association AREpb (Autres regards sur l’Environnement Pièmont-Biterrois) vous propose un temps de partage et d’apprentissage autour de jeux.

À partir de 10 ans – Inscription par téléphone..

2023-09-20 14:00:00 fin : 2023-09-20 17:00:00. .

13 bis Place Pierre Semard

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The AREpb association (Autres regards sur l’Environnement Pièmont-Biterrois) proposes a time of sharing and learning around games.

From age 10 – Registration by phone.

La asociación AREpb (Autres regards sur l’Environnement Pièmont-Biterrois) le propone un momento de convivencia y aprendizaje a través del juego.

Para niños a partir de 10 años – Inscripción por teléfono.

Der Verein AREpb (Autres regards sur l’Environnement Pièmont-Biterrois) bietet Ihnen eine Zeit des Austauschs und des Lernens rund um Spiele an.

Ab 10 Jahren – Anmeldung per Telefon.

Mise à jour le 2023-09-16 par OT BEZIERS MEDITERRANEE