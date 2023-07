JOURNÉES PORTES OUVERTES 13 bis place pierre Semard Béziers, 9 août 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

L’association ouvre ses portes pour accueillir les curieux, découvrir nos engagements et présenter les différentes actions menées par l’association.

Animation intergénérationnelle – Animations gratuites – Adhésion à l’association 5€.

2023-08-09 14:00:00 fin : 2023-08-09 18:00:00. .

13 bis place pierre Semard

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The association opens its doors to welcome the curious, discover our commitments and present the different actions carried out by the association.

Intergenerational activities – Free activities – Association membership 5?

La asociación abre sus puertas para acoger a los curiosos, conocer nuestros compromisos y presentar las distintas acciones que lleva a cabo.

Actividades intergeneracionales – Actividades gratuitas – Pertenencia a la asociación 5?

Der Verein öffnet seine Türen, um Neugierige zu empfangen, unser Engagement zu entdecken und die verschiedenen Aktionen des Vereins vorzustellen.

Generationsübergreifende Aktivitäten – Kostenlose Aktivitäten – Mitgliedschaft im Verein 5?

Mise à jour le 2023-07-17 par OT BEZIERS MEDITERRANEE