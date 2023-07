RUMBA SUR LA LUNE – SPECTACLE DE MARIONNETTES 13 Bis Boulevard Bertrand Duguesclin Béziers, 14 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

La petite souris Rumba a faim de fromage, d’aventures, de vie, de rêve. Elle veut découvrir le monde alors au clair de cette belle lune ronde – qui comme chacun sait, est faite de fromage – elle va passer de l’autre côté du miroir.

Fait de marionnettes et d’imagination, ce songe musical et sans paroles vous plongera au cœur de l’imaginaire. Dès 3 ans – Réservation conseillée..

2023-11-14 09:30:00 fin : 2023-11-14 . EUR.

13 Bis Boulevard Bertrand Duguesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The little mouse Rumba is hungry for cheese, adventure, life and dreams. She wants to discover the world, so in the light of this beautiful round moon – which, as everyone knows, is made of cheese – she goes through the looking glass.

With puppets and imagination, this wordless musical dream will plunge you into the heart of the imagination. Ages 3 and up – Reservations recommended.

La ratoncita Rumba tiene hambre de queso, aventuras, vida y sueños. Quiere descubrir el mundo, así que a la luz de la hermosa luna redonda -que, como todos sabemos, está hecha de queso- atraviesa el espejo.

Con marionetas e imaginación, este sueño musical sin palabras te sumergirá en el corazón de la imaginación. A partir de 3 años – Se recomienda reservar.

Die kleine Maus Rumba ist hungrig nach Käse, nach Abenteuern, nach Leben und Träumen. Sie will die Welt entdecken, also geht sie im Licht des schönen runden Mondes – der bekanntlich aus Käse besteht – auf die andere Seite des Spiegels.

Dieser musikalische Traum ohne Worte, der aus Marionetten und Fantasie besteht, lässt Sie in die Welt der Fantasie eintauchen. Ab 3 Jahren – Reservierung empfohlen.

