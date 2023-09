CONTE MUSICAL – L’ENFANT ET LES SORTILÈGES 13 Bis Bd Du Guesclin Béziers, 5 mars 2024, Béziers.

Béziers,Hérault

Saisi d’une énorme colère, un enfant capricieux se retrouvent entourés d’objets qui se réveillent et se fâchent, comme ensorcelés. La tasse, le fauteuil, l’horloge et même le chat et le feu dans la cheminée! D’après un livret écrit par Colette, ce présente un moment d’enfance où se mêlent poésie, humour mais aussi colère et cruauté, sublimé par la musique de Maurice Ravel.Réservation obligatoire..

2024-03-05 19:00:00 fin : 2024-03-06 . .

13 Bis Bd Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Seized with an enormous anger, a capricious child finds himself surrounded by objects that wake up and get angry, as if bewitched. The cup, the armchair, the clock and even the cat and the fire in the fireplace! Based on a libretto by Colette, this is a childhood moment that combines poetry and humor with anger and cruelty, sublimated by the music of Maurice Ravel.

Presa de una enorme cólera, un niño caprichoso se encuentra rodeado de objetos que se despiertan y se enfadan, como hechizados. La taza, el sillón, el reloj, ¡e incluso el gato y el fuego de la chimenea! Basado en un libreto escrito por Colette, se trata de un momento de la infancia que combina poesía y humor con ira y crueldad, sublimados por la música de Maurice Ravel.

Ein launisches Kind, das von einem riesigen Zorn erfasst wird, findet sich umgeben von Gegenständen, die aufwachen und wütend werden, als wären sie verzaubert. Die Tasse, der Sessel, die Uhr und sogar die Katze und das Feuer im Kamin! Nach einem Libretto von Colette ist dies ein Moment der Kindheit, in dem sich Poesie, Humor, aber auch Wut und Grausamkeit vermischen, veredelt durch die Musik von Maurice Ravel.Reservierung erforderlich.

