Au fil des tableaux joués, contés et dansés, le spectateur découvrira la naissance des danses jazz, leurs chemins et leurs influences déterminantes pour les danses modernes. Du Charleston au Cake Walk, du Modern Jazz au Lindy Hop, FEET représente un couple de danseurs et un trio de jazz qui vous plongera dans les clubs de jazz, les ballrooms, les théâtres et le rues de la Nouvelle-Orléans..

Through a series of tableaux played, told and danced, the audience discovers the birth of jazz dances, their paths and their decisive influences on modern dance. From Charleston to Cake Walk, from Modern Jazz to Lindy Hop, FEET represents a couple of dancers and a jazz trio that will take you back to the jazz clubs, ballrooms, theaters and streets of New Orleans.

A lo largo de los cuadros interpretados, contados y bailados, el espectador descubrirá el nacimiento de los bailes de jazz, sus trayectorias y sus influencias determinantes en los bailes modernos. Del Charleston al Cake Walk, del Modern Jazz al Lindy Hop, FEET es una pareja de bailarines y un trío de jazz que le transportarán a los clubes de jazz, las salas de baile, los teatros y las calles de Nueva Orleans.

Im Laufe der gespielten, erzählten und getanzten Bilder wird der Zuschauer die Entstehung der Jazztänze, ihre Wege und ihre entscheidenden Einflüsse auf die modernen Tänze entdecken. Vom Charleston bis zum Cake Walk, vom Modern Jazz bis zum Lindy Hop – FEET ist ein Tanzpaar und ein Jazztrio, das Sie in die Jazzclubs, Ballrooms, Theater und Straßen von New Orleans eintauchen lässt.

