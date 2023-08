CONCERT – ALL BIG BAND 13 Bis Bd Du Guesclin Béziers, 3 février 2024, Béziers.

Béziers,Hérault

Les Big Band du Conservatoire Béziers Méditerranée et de l’École de Musique de Clermont-l’Hérault se réunissent pour vous proposer un début de soirée tout en swing! Réservation obligatoire dans l’un de nos bureaux d’informations touristiques..

13 Bis Bd Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The Big Bands of the Conservatoire Béziers Méditerranée and the École de Musique de Clermont-l’Hérault join forces for a swinging start to the evening! Reservations required at one of our tourist information offices.

La Big Band del Conservatoire Béziers Méditerranée y la École de Musique de Clermont-l’Hérault se reúnen para empezar la noche con swing Imprescindible reservar en una de nuestras oficinas de turismo.

Die Big Bands des Konservatoriums Béziers Méditerranée und der Musikschule Clermont-l’Hérault haben sich zusammengeschlossen, um Ihnen einen swingenden Start in den Abend zu bieten Reservierungen sind in einem unserer Touristeninformationsbüros erforderlich.

