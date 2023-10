JUSTE IRENA – PAR LA CIE PANAME PILOTIS 13 Bd Du Guesclin Béziers, 24 mai 2024, Béziers.

Béziers,Hérault

Trois lycéennes enquêtent sur une héroïne polonaise qui a sauvé 2500 enfants Juifs du Ghetto de Varsovie. Irena Sendler, 94 ans, convoque depuis sa chambre les fantômes de son passé et reconstitue les bribes d’une mémoire qui s’étiole. Mélangeant actrices de chair et marionnettes, les deux récits se mêlent et se complètent. À partir de 10 ans. Entrée libre dans la limite des places disponibles..

2024-05-24 19:00:00 fin : 2024-05-24 . .

13 Bd Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Three schoolgirls investigate a Polish heroine who saved 2,500 Jewish children from the Warsaw Ghetto. From her bedroom, 94-year-old Irena Sendler summons the ghosts of her past and reconstructs snatches of a fading memory. Mixing flesh-and-blood actresses and puppets, the two narratives blend and complement each other. Ages 10 and up. Free admission, subject to availability.

Tres colegialas investigan a una heroína polaca que salvó a 2.500 niños judíos del gueto de Varsovia. Desde su dormitorio, Irena Sendler, de 94 años, convoca a los fantasmas de su pasado y reconstruye retazos de una memoria que se desvanece. Mezclando actrices de carne y hueso y marionetas, las dos historias se funden y complementan. A partir de 10 años. Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad.

Drei Schülerinnen untersuchen eine polnische Heldin, die 2500 jüdische Kinder aus dem Warschauer Ghetto gerettet hat. Die 94-jährige Irena Sendler ruft von ihrem Zimmer aus die Geister ihrer Vergangenheit herbei und rekonstruiert die Bruchstücke einer schwindenden Erinnerung. Die beiden Erzählungen vermischen sich und ergänzen sich, indem sie Schauspielerinnen aus Fleisch und Blut mit Marionetten

