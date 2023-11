ORPHÉE ET EURYDICE – TRANSES MYTHOLOGIQUES OPUS 4 PAR LA CIE VORACES 13 Bd Du Guesclin Béziers, 13 avril 2024, Béziers.

Béziers,Hérault

À peine marié, Orphée est un veuf accablé de chagrin. Figure mythique, ce héros tragique nous interpelle à ce moment précis où il décide de refuser la perte de l’être aimé de façon folle et transgressive. Pourtant, il faudra faire un chemin, quel qu’il soit, vers le retour à la lumière et à la joie. À partir de 12 ans. Entrée libre dans la limite des places disponibles..

2024-04-13 20:00:00

13 Bd Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Barely married, Orpheus is a widower overwhelmed by grief. A mythical figure, this tragic hero calls out to us at the very moment he decides to refuse the loss of his loved one in a mad, transgressive way. And yet, we must find a way, whatever it may be, to return to light and joy. Ages 12 and up. Admission free, subject to availability.

Apenas casado, Orfeo es un viudo abrumado por el dolor. Figura mítica, este héroe trágico nos interpela en ese preciso momento en el que decide rechazar la pérdida de su amada de forma alocada y transgresora. Y, sin embargo, debe encontrar la manera, sea cual sea, de volver a la luz y a la alegría. A partir de 12 años. Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad.

Kaum verheiratet, ist Orpheus ein von Kummer überwältigter Witwer. Als mythische Figur spricht uns dieser tragische Held in genau diesem Moment an, in dem er beschließt, den Verlust des geliebten Menschen auf verrückte und grenzüberschreitende Weise abzulehnen. Dennoch wird er einen Weg gehen müssen, wie auch immer er aussehen mag, um ins Licht und zur Freude zurückzukehren. Ab 12 Jahren. Freier

