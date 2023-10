J’ME FAIS MON CINÉMA – PAR LE GROUPE EMILE DUBOIS ET LA CIE JEAN-CLAUDE GALLOTTA 13 Bd Du Guesclin Béziers, 24 février 2024, Béziers.

Béziers,Hérault

Dans son prochain spectacle, Jean-Claude Gallotta se penche sur des figures qui ont fait et font le cinéma. Avec ce spectacle, il rendra hommage à treize cinéastes qu’il a rencontrés. Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles..

13 Bd Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



In his next show, Jean-Claude Gallotta turns his attention to the figures who have made and are making cinema. In this show, he pays tribute to thirteen filmmakers he has met. All audiences. Admission free, subject to availability.

En su próximo programa, Jean-Claude Gallotta se fija en las figuras que han hecho y hacen cine. En este espectáculo, rinde homenaje a trece cineastas que ha conocido. Abierto al público en general. Entrada gratuita, según disponibilidad.

In seinem nächsten Stück befasst sich Jean-Claude Gallotta mit Figuren, die das Kino gemacht haben und machen. Mit dieser Aufführung wird er dreizehn Filmemachern, denen er begegnet ist, eine Hommage erweisen. Für alle Zuschauer zugänglich. Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

