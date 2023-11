DE LUMIÈRE – THÉÂTRE PAR LA CIE LE GRAND CERF BLEU 13 Bd Du Guesclin Béziers, 16 décembre 2023, Béziers.

Alain et Christian Montcouquiol sont deux frères nîmois. Alain, l’aîné, est un ancien torero qui s’occupe de la carrière de son jeune frère. Malheureusement, un coup de corne le rendra tétraplégique et, ne pouvant plus toréer, il se donnera la mort. Face à ce deuil, Alain décide de prendre la plume et écrit « Recouvre-le de lumière ». Entrée libre dans la limite des places disponibles..

Alain and Christian Montcouquiol are two brothers from Nîmes. Alain, the eldest, is a former bullfighter who looks after his younger brother’s career. Unfortunately, a blow from a horn rendered him a quadriplegic and, unable to bullfight any longer, he took his own life. Faced with his grief, Alain decided to write « Recouvre-le de lumière ». Admission free, subject to availability.

Alain y Christian Montcouquiol son dos hermanos de Nîmes. Alain, el mayor, es un antiguo torero que se ocupa de la carrera de su hermano menor. Desgraciadamente, un golpe de cuerno le dejó tetrapléjico y, al no poder torear más, se quitó la vida. Enfrentado a su dolor, Alain decide tomar la pluma y escribe « Recouvre-le de lumière ». Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad.

Alain und Christian Montcouquiol sind zwei Brüder aus Nîmes. Alain, der Ältere, ist ein ehemaliger Stierkämpfer, der sich um die Karriere seines jüngeren Bruders kümmert. Leider wird er durch einen Hornstoß zum Tetraplegiker und da er nicht mehr Stierkampf betreiben kann, nimmt er sich das Leben. Angesichts dieser Trauer beschließt Alain, zur Feder zu greifen, und schreibt « Recouvre-le de lumière »

