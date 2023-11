DIX HUIT MINUTES ET TRENTE QUATRE SECONDES – COMPAGNIE ARCOSM 13 Bd Du Guesclin Béziers, 10 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Elie aura mis dix-huit minutes et trente quatre secondes pour arriver dernier au cross du collège. Depuis, on évite de lui adresser la parole car Elie est lent, trop lent, pire, il nous ralentit…La compagnie Arcosm vous propose une pièce chorégraphique cinématographique. Entrée libre dans la limite des places disponibles..

2023-11-10 19:00:00 fin : 2023-11-10 . .

13 Bd Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



It took Elie eighteen minutes and thirty-four seconds to finish last in the school cross-country race. Since then, we’ve avoided talking to him because Elie is slow, too slow, worse, he slows us down… The Arcosm company presents a cinematic choreographic piece. Admission free, subject to availability.

Elie tardó dieciocho minutos y treinta y cuatro segundos en llegar el último en la carrera escolar de campo a través. Desde entonces, evitamos hablar con él porque Elie es lento, demasiado lento, peor aún, nos retrasa… La compañía Arcosm presenta una pieza coreográfica cinematográfica. Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad.

Elie hat achtzehn Minuten und vierunddreißig Sekunden gebraucht, um beim Crosslauf der Schule als Letzter ins Ziel zu kommen. Seitdem vermeiden wir es, mit ihm zu sprechen, denn Elie ist langsam, zu langsam, schlimmer noch, er bremst uns aus… Die Compagnie Arcosm bietet Ihnen ein choreografisches Filmstück an. Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE