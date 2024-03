13 avril 2024 – HK à la sauce Belge, en concert à Liège pour le festival « Rêve Général » Université de Liège – campus de Sart-Tilman Liège, samedi 13 avril 2024.

Retrouvez HK cuisiné à la Sauce Belge avec Lorcan au violon ainsi qu’à la mandoline, Pascal à la guitare, et Lolita à l’accordéon ; à Liège (Campus du Start Tilman) samedi 13 avril 2024 à 21h00.

Concert dans le cadre du Festival RÊVE GENERAL, organisé par Arsenic2.

Des chansons conscientes, joyeuses et entraînantes, poétiques et fraternelles, dans une configuration acoustique et pour un public familial. Venez vivre un beau moment de partage, de musique et de danse :)

Lieu : Chapiteau Rouge | Clos Mercator – Sart Tilman – 4000 Liège

Billetterie : https://shop.utick.net/?module=ACTIVITYSERIEDETAILS&pos=REVEGENERAL&s=15AF926C-E264-1BDF-FE8F-DA4091631FD8

Tarif : prix libre, de 7 à 35€

Plus d’infos : http://revegeneral.be/hk-a-la-sauce-belge/

Une production de l’asbl émozon et de Fragan asbl, en collaboration avec La Maison qui Chante. Avec le soutien des Tournées Art et Vie.

