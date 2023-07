Galerie d’Art Stackl’r de Sedan 13, Avenue Stackler Sedan, 12 juillet 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

Espace d’Art Contemporain ouvert en 2014, la galerie STACKL’R de Sedan propose un concept original de galerie d’Art installée sur deux niveaux d’exposition dans une maison de maître du 19e siècle. Une première salle en rez-de-jardin propose les expositions thématiques et une seconde salle à l’étage de la maison, la collection permanente. La galerie présente entre 50 et 100 œuvres en permanence.La galerie STACKL’R organise plusieurs expositions par an et propose en permanence ses collections ainsi que les œuvres d’une vingtaine d’artistes émergents régionaux, nationaux et internationaux.Le galeriste diplômé en histoire de l’art, expert en Art Contemporain vous guidera lors de votre visite. La galerie référencée par le site ARTSPER dispose d’un site internet www.galeriestacklr.com. largement documenté.Retrouvez le programme des expositions temporaires sur www.galeriestacklr.com Labélisés : Trip Advisor, Artension, Aralya, Maison des Artistes, Artsper.La Galerie a ouvert un second point de vente, à Charleville-Mézières ou vous retrouvez les artistes de la galerie ainsi qu’une sélection d’objets d’art et un espace consacré à des créations artistiques autour du poète Arthur RIMBAUD..

13, Avenue Stackler

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



A contemporary art space opened in 2014, the STACKL’R gallery in Sedan offers an original concept of an art gallery installed on two exhibition levels in a 19th century mansion. A first room on the garden level offers thematic exhibitions and a second room on the first floor of the house, the permanent collection. The STACKL’R gallery organizes several exhibitions per year and offers its collections as well as the works of about twenty emerging regional, national and international artists. The gallery owner, a graduate in art history and an expert in contemporary art, will guide you during your visit. The gallery is referenced by the website ARTSPER and has a well-documented website www.galeriestacklr.com. Find the program of temporary exhibitions on www.galeriestacklr.com Labeled: Trip Advisor, Artension, Aralya, Maison des Artistes, Artsper. The gallery has opened a second point of sale in Charleville-Mézières where you will find the artists of the gallery as well as a selection of art objects and a space devoted to artistic creations around the poet Arthur RIMBAUD.

Espacio de arte contemporáneo inaugurado en 2014, la galería STACKL’R de Sedan ofrece un concepto original de galería de arte instalada en dos niveles de exposición en una mansión del siglo XIX. Una primera sala en el nivel del jardín propone exposiciones temáticas y una segunda sala en el primer piso de la casa, la colección permanente. La galería STACKL?R organiza varias exposiciones al año y expone permanentemente sus colecciones, así como las obras de una veintena de artistas emergentes regionales, nacionales e internacionales. El galerista, licenciado en historia del arte y experto en arte contemporáneo, le guiará durante su visita. La galería está referenciada en el sitio web de ARTSPER www.galeriestacklr.com y dispone de una página web bien documentada. Encuentre el programa de exposiciones temporales en www.galeriestacklr.com. La galería ha abierto un segundo punto de venta en Charleville-Mézières donde encontrará a los artistas de la galería así como una selección de objetos de arte y un espacio dedicado a las creaciones artísticas en torno al poeta Arthur RIMBAUD.

Die 2014 eröffnete Galerie STACKL’R in Sedan ist ein Raum für zeitgenössische Kunst. Sie bietet ein originelles Konzept einer Kunstgalerie, die auf zwei Ausstellungsebenen in einem Herrenhaus aus dem 19. Ein erster Raum im Gartengeschoss bietet thematische Ausstellungen und ein zweiter Raum im Obergeschoss des Hauses die ständige Sammlung. Die Galerie zeigt ständig zwischen 50 und 100 Werke.Die Galerie STACKL’R organisiert mehrere Ausstellungen pro Jahr und bietet ständig ihre Sammlungen sowie die Werke von etwa zwanzig aufstrebenden regionalen, nationalen und internationalen Künstlern an.Der Galerist mit einem Diplom in Kunstgeschichte und einem Experten für zeitgenössische Kunst wird Sie bei Ihrem Besuch begleiten. Die Galerie ist auf der Website ARTSPER gelistet und verfügt über eine umfangreiche Website www.galeriestacklr.com. Das Programm der wechselnden Ausstellungen finden Sie auf www.galeriestacklr.com. Die Galerie hat eine zweite Verkaufsstelle in Charleville-Mézières eröffnet, wo Sie die Künstler der Galerie sowie eine Auswahl an Kunstobjekten und einen Raum mit künstlerischen Kreationen rund um den Dichter Arthur RIMBAUD finden.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme