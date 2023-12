MARCHÉ DE NOËL DE L’A.U.E.S 13 Avenue Pierre Verdier Béziers, 1 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

L’A.U.E.S vous invite à son marché de Noël où vous retrouverez de nombreux stands de réalisations artistiques et manuelles faites durant les ateliers, des stands de gourmandises et de divers objets..

2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

13 Avenue Pierre Verdier

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The A.U.E.S invites you to its Christmas market, where you’ll find numerous stalls displaying the artistic and manual creations made during the workshops, as well as stalls selling delicacies and various objects.

A.U.E.S le invita a su mercado navideño, donde encontrará numerosos puestos de artesanía elaborada durante los talleres, así como puestos de delicatessen y otros artículos diversos.

Die A.U.E.S. lädt Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt ein, auf dem Sie zahlreiche Stände mit künstlerischen und handwerklichen Arbeiten, die während der Workshops angefertigt wurden, sowie Stände mit Leckereien und verschiedenen Gegenständen finden werden.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE