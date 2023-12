Les 100 ans de Disney au Cin’étoiles 13 Avenue Lafayette Sainte-Sigolène Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Sainte-Sigolène Les 100 ans de Disney au Cin’étoiles 13 Avenue Lafayette Sainte-Sigolène, 26 décembre 2023, Sainte-Sigolène. Sainte-Sigolène Haute-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26 14:30:00

fin : 2023-12-26 17:30:00 Pour fêter les 100 ans du célèbre studio Disney, le Cin’étoiles vous propose deux séances du film “Wish : Asha et la Bonne Étoile”, précédées d’une animation sur le thème des films d’animation Disney..

Pour fêter les 100 ans du célèbre studio Disney, le Cin’étoiles vous propose deux séances du film “Wish : Asha et la Bonne Étoile”, précédées d’une animation sur le thème des films d’animation Disney. EUR.

13 Avenue Lafayette Cin’étoiles

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-12-22 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Sainte-Sigolène Autres Code postal 43600 Lieu 13 Avenue Lafayette Adresse 13 Avenue Lafayette Cin'étoiles Ville Sainte-Sigolène Departement Haute-Loire Lieu Ville 13 Avenue Lafayette Sainte-Sigolène Latitude 45.240339 Longitude 4.23333 latitude longitude 45.240339;4.23333

13 Avenue Lafayette Sainte-Sigolène Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-sigolene/