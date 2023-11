Festival Alimenterre 13 Avenue Lafayette Sainte-Sigolène, 26 novembre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Autour d’une sélection de films documentaires, il amène les citoyens à s’informer et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires en France et dans le monde..

2023-11-26 17:00:00 fin : 2023-11-26 . .

13 Avenue Lafayette Cinéma le Cin’étoiles

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Through a selection of documentary films, it helps citizens learn about and understand agricultural and food issues in France and around the world.

A través de una selección de documentales, anima a la gente a informarse y comprender los problemas agrícolas y alimentarios de Francia y de todo el mundo.

Anhand einer Auswahl von Dokumentarfilmen werden die Bürgerinnen und Bürger dazu angeregt, sich zu informieren und die Herausforderungen der Landwirtschaft und der Ernährung in Frankreich und der Welt zu verstehen.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron