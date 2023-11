Halloween au Cin’étoiles 13 avenue Lafayette Sainte-Sigolène, 31 octobre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Venez participez au quizz du Cinéma avant chaque séance !

À gagner : des places de cinéma ainsi que des bonbons !

18h : Sur le thème des monstres au cinéma, des questions pour toute la famille !

20h30 : Quizz sur les films d’horreur culte.

13 avenue Lafayette Cinéma le Cin’étoiles

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Take part in the cinema quiz before each screening!

Win cinema tickets and sweets!

6pm: On the theme of monsters in cinema, questions for the whole family!

8:30pm: Quizzes on cult horror films

Participa en el concurso del cine antes de cada proyección

Podrás ganar entradas para el cine y golosinas

18.00 h: Sobre el tema de los monstruos en el cine, ¡preguntas para toda la familia!

20.30 h: Concurso sobre películas de terror de culto

Nehmen Sie vor jeder Vorstellung am Kino-Quiz teil!

Zu gewinnen gibt es Kinokarten und Süßigkeiten!

18 Uhr: Fragen zum Thema « Monster im Kino » für die ganze Familie!

20:30 Uhr: Quiz über Kult-Horrorfilme

