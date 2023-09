Ciné-débat « Loup y es-tu ? » 13 avenue Lafayette Sainte-Sigolène, 20 octobre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Des jeunes, des enfants et leurs parents viennent consulter avec leur souffrance en bandoulière, sous le manteau ou sous la peau. Au centre médico-psycho-pédagogique, les soignants, ensemble, sont là pour les accompagner en thérapie. Suivi d’un échange..

2023-10-20 20:30:00 fin : 2023-10-20 . EUR.

13 avenue Lafayette Cin’étoiles

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Young people, children and their parents come to us with their suffering slung over their shoulders, under their coats or under their skin. At the Centre médico-psycho-pédagogique, the caregivers, together, are there to accompany them in therapy. Followed by a discussion.

Jóvenes, niños y sus padres acuden al centro con su sufrimiento a cuestas, bajo el abrigo o bajo la piel. En el centro médico-psico-pedagógico, los cuidadores trabajan juntos para ayudarles en la terapia. Seguido de un debate.

Jugendliche, Kinder und ihre Eltern kommen mit ihrem Leiden über der Schulter, unter dem Mantel oder unter der Haut in die Sprechstunde. Im Centre médico-psycho-pédagogique sind die Betreuer gemeinsam mit ihnen da, um sie in der Therapie zu begleiten. Mit anschließendem Austausch.

