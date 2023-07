Spectacle burlesque musical « climax » Cie Zigomatic 13 avenue Lafayette Sainte-Sigolène, 6 octobre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

« « Climax » réussit cette prouesse de nous faire rire tout en abordant le thème du dérèglement climatique, On est conquis !».



Réservation à l’office de tourisme..

2023-10-06 20:30:00 fin : 2023-10-06 . EUR.

13 avenue Lafayette Cinéma le Cin’étoiles

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



« Climax » manages to make us laugh while tackling the theme of climate change, and we’re won over!



Reservations at the tourist office.

« Climax » consigue hacernos reír a la vez que aborda el tema del cambio climático, ¡y nos ha conquistado!



Reservas en la Oficina de Turismo.

« »Climax » schafft das Kunststück, uns zum Lachen zu bringen und gleichzeitig das Thema des Klimawandels aufzugreifen, Wir sind begeistert! ».



Reservierung im Tourismusbüro.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron