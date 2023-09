Ciné séniors « àma Gloria » 13 avenue Lafayette Sainte-Sigolène, 19 septembre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Après la séance un goûter est offert par le CCAS..

2023-09-19 14:30:00 fin : 2023-09-19 . EUR.

13 avenue Lafayette Cinéma le Cin’étoiles

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



After the session a snack is offered by the CCAS.

Tras la sesión, la CCAS ofrece un refrigerio.

Nach der Sitzung wird ein Imbiss vom CCAS angeboten.

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron