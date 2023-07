Spectacle François Martinez « Mytho 2.0 » 13 avenue Lafayette Sainte-Sigolène, 9 septembre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

François n’est pas un magicien comme les autres : il a des pouvoirs et peut accomplir des miracles hors du commun… En tous cas, c’est ce qu’il prétend !



Réservation à l’office de tourisme..

2023-09-09 20:30:00 fin : 2023-09-09 . EUR.

13 avenue Lafayette Cinéma le Cin’étoiles

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



François is no ordinary magician: he has powers and can perform extraordinary miracles… Or so he claims!



Reservations at the Tourist Office.

François no es un mago cualquiera: tiene poderes y puede realizar milagros extraordinarios… O eso dice él



Reserva en la Oficina de Turismo.

François ist kein gewöhnlicher Zauberer: Er hat Kräfte und kann ungewöhnliche Wunder vollbringen … Zumindest behauptet er das!



Reservierung im Tourismusbüro.

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron