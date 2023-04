Les vendredis de l’astronomie 13 avenue Joffre, 4 août 2023, Lourdes.

L’astro Club Lourdais vous propose chaque vendredi d’août, à 21h, une séance de planétarium : ‘‘Entre Terre et Ciel… les lumières de la nuit’’.

Participez aux vendredis de l’astronomie au collège St Joseph Peyramale les 4, 11, 18 et 25 Août 2023 à 21h.

Avec le planétarium numérique, de dernière génération, unique en France dans un établissement scolaire, sous sa coupole de cinq mètres de diamètre.

“Entre Terre et Ciel…les lumières de la nuit”. La Terre, nous y sommes nés… Le système solaire, nous allons vous l’expliquer… L’univers, nous allons l’explorer ensemble !

Tarifs :

– Adulte : 10€

– Moins de 18 ans : 5€

Inscription par SMS aux coordonnées ci-dessous en donnant vos noms, le nombre de

participants et le choix de la date de la séance..

2023-08-04 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-25 . .

13 avenue Joffre Collège Saint Joseph Peyramale

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The Astro Club Lourdais offers you every Friday of August, at 9 pm, a planetarium session: « Between Earth and Sky… the lights of the night ».

Participate in the astronomy Fridays at the college St Joseph Peyramale on August 4th, 11th, 18th and 25th 2023 at 21h.

With the digital planetarium, of last generation, unique in France in a school, under its dome of five meters in diameter.

between Earth and Sky?the lights of the night? The Earth, we were born there? The solar system, we will explain it to you? The universe, we will explore it together!

Prices :

– Adults: 10?

– Under 18 years old : 5?

Register by SMS to the coordinates below, giving your names, the number of participants and

and the date of the session.

El Astro Club Lourdais le propone todos los viernes de agosto, a las 21:00 h, una sesión de planetario: « Entre la Tierra y el Cielo… las luces de la noche ».

Participe en los Viernes Astronómicos en el Colegio St Joseph Peyramale los días 4, 11, 18 y 25 de agosto de 2023 a las 21:00 h.

Con el planetario digital de última generación, único en Francia en un colegio, bajo su cúpula de cinco metros de diámetro.

entre la Tierra y el Cielo… las luces de la noche. ¿Nacimos en la Tierra? El sistema solar, se lo explicaremos? ¡Exploraremos juntos el universo!

Precios :

– Adultos: 10?

– Menores de 18 años: 5?

Inscríbanse por SMS a los datos de contacto que figuran a continuación, indicando sus nombres, el número de participantes y la fecha elegida

número de participantes y la fecha de la sesión.

Der Astro Club Lourdais bietet Ihnen jeden Freitag im August um 21 Uhr eine Planetariumssitzung an: « Zwischen Erde und Himmel… die Lichter der Nacht ».

Nehmen Sie an den Astronomie-Freitagen im Collège St Joseph Peyramale am 4., 11., 18. und 25. August 2023 um 21 Uhr teil.

Mit dem digitalen Planetarium der neuesten Generation, das in Frankreich in einer Schule einzigartig ist, unter seiner Kuppel mit einem Durchmesser von fünf Metern.

zwischen Erde und Himmel?die Lichter der Nacht? Die Erde, auf der wir geboren wurden? Wir werden Ihnen das Sonnensystem erklären Das Universum, wir werden es gemeinsam erkunden!

Preise:

– Erwachsene: 10?

– Kinder unter 18 Jahren: 5?

Anmeldung per SMS an die unten angegebenen Kontaktdaten mit Angabe Ihrer Namen, der Anzahl der Teilnehmer

und die Wahl des Datums der Sitzung.

Mise à jour le 2023-04-06 par RICE|CDT65