Concert : Orchestre d’Harmonie de Charleville-Mézières 13, Avenue Jean Jaurès Vrigne aux Bois, 17 février 2024, Vrigne aux Bois.

Vrigne aux Bois,Ardennes

L’Orchestre d’Harmonie de Charleville-Mézières vous invite à venir découvrir la richesse et la générosité des instruments à vents et percussions.Venez partager un instant musical éclectique, à l’écoute des plus grands succès hollywoodiens (Hans ZIMMER, Justin HURWITZ), pops (EARTH, WIND & FIRE), classiques (ROSSINI, STRAUSS) ainsi que des pièces originales spectaculaires des compositeurs Ferrer FERRAN et Johan DE MEIJ.Des plus petits aux plus grands, vous y trouverez assurément votre bonheur !.

2024-02-17 fin : 2024-02-17 . .

13, Avenue Jean Jaurès Salle Bérégovoy

Vrigne aux Bois 08330 Ardennes Grand Est



The Orchestre d?Harmonie de Charleville-Mézières invites you to discover the richness and generosity of wind and percussion instrumentscome and share an eclectic musical moment, listening to the greatest Hollywood hits (Hans ZIMMER, Justin HURWITZ), pops (EARTH, WIND & FIRE), classics (ROSSINI, STRAUSS) as well as spectacular original pieces by composers Ferrer FERRAN and Johan DE MEIJ. From the youngest to the oldest, you are sure to find something to your liking!

La Orchestre d’Harmonie de Charleville-Mézières le invita a descubrir la riqueza y generosidad de los instrumentos de viento y percusiónvenga a compartir un momento musical ecléctico, escuchando los grandes éxitos de Hollywood (Hans ZIMMER, Justin HURWITZ), pops (EARTH, WIND & FIRE), clásicos (ROSSINI, STRAUSS) y espectaculares piezas originales de los compositores Ferrer FERRAN y Johan DE MEIJ

Das Orchestre d’Harmonie de Charleville-Mézières lädt Sie ein, den Reichtum und die Großzügigkeit der Blas- und Schlaginstrumente zu entdecken und einen eklektischen musikalischen Moment zu erlebenhören Sie die größten Hollywood-Hits (Hans ZIMMER, Justin HURWITZ), Popsongs (EARTH, WIND & FIRE), Klassiker (ROSSINI, STRAUSS) sowie spektakuläre Originalstücke der Komponisten Ferrer FERRAN und Johan DE MEIJ.Von den Kleinsten bis zu den Größten, hier werden Sie garantiert Ihr Glück finden!

Mise à jour le 2023-10-25 par Ardennes Tourisme