À l’occasion des JEMA nous inaugurons l’ouverture de notre atelier. Un bijoutier créateur, Alex Modeste et une illustratrice Éléonore Ampuy partagent leurs ateliers à Uzerche et parfois leurs créations s’entremelent. Nous vous proposons de venir découvrir cet univers partagé dans un lieu atypique. Ils vous présenteront leur travail tout le week-end et le samedi soir le vernissage de l’exposition débutera à 19h00. Visite de l’atelier, présentation du travail et exposition.

Alex Modeste

Je réalise des bijoux contemporains principalement en argent et laiton, auxquels j’associe des matériaux de récupération peu utilisés dans le domaine.

J’aime mettre en valeur la rouille, la peinture écaillée, l’usure de la matière par des designs simples. Je cherche à utiliser des matériaux abandonnés en les combinant à un métal précieux. Mon travail s’articule autour de plusieurs collections composées chacune de quelques bijoux réalisés avec mes dernières trouvailles.

Éléonore Ampuy

Je travaille depuis 2012 comme illustratrice sur des projets variés. Je crée des images pour des associations artistique et culturel, des groupes de musiques, des Géopark et des livres pour enfants. Il m’arrive aussi de partir en reportage dessiné ou de donner des ateliers. J’aime les univers oniriques, la jungle et les peintures naïves Haïtiennes.

13 avenue Gérard Philipe 19140 UZERCHE

