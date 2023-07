Centre Aquatique Vallées et Plateau d’Ardenne 13, avenue du Maréchal Moreau Rocroi, 12 juillet 2023, Rocroi.

Rocroi,Ardennes

Venez vous ressourcer dans ce centre aquatique, il vous offre un grand bassin un espace pour les plus petits et un jacuzzi.Sur place vous pourrez vous restaurer tout en restant en maillot de bain car le snack s’ouvre sur la piscine.Plusieurs activités sont possibles de l’aquagym, du v l’eau, cours de natation adultes et enfants, fêter votre anniversaire. Bonnet obligatoire, bermuda et short interdits..

13, avenue du Maréchal Moreau

Rocroi 08230 Ardennes Grand Est



Come and recharge your batteries in this aquatic center, it offers you a large pool, a space for the youngest and a jacuzzi. On the spot you can eat while remaining in swimsuit because the snack bar opens onto the pool. Several activities are possible from aquagym, water v l’eau, swimming lessons for adults and children, celebrate your birthday. Hat is mandatory, shorts and shorts are not allowed.

Ven a reponer fuerzas en este centro acuático, que ofrece una gran piscina, una zona para los más pequeños y un jacuzzi. Puedes comer en traje de baño porque el bar de aperitivos se abre a la piscina. La gorra es obligatoria, las bermudas y los pantalones cortos no están permitidos.

In diesem Wassersportzentrum können Sie sich erholen, denn es bietet Ihnen ein großes Becken, einen Bereich für die Kleinsten und einen Whirlpool.Vor Ort können Sie in Badekleidung essen, denn die Snackbar öffnet sich zum Schwimmbad hin.Mehrere Aktivitäten sind möglich: Wassergymnastik, V l’eau, Schwimmkurse für Erwachsene und Kinder, Geburtstagsfeiern. Es besteht Badekappenpflicht, Bermudas und Shorts sind nicht erlaubt.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme