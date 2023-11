Soirée Aquagym 13 avenue du Général Moreau Rocroi, 24 novembre 2023, Rocroi.

Rocroi,Ardennes

Soirée électro fluo au centre aquatique de Rocroi 2 séances d’aquagym sur réservation et un repas l’assiette des remparts sur réservation..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

13 avenue du Général Moreau

Rocroi 08230 Ardennes Grand Est



Electro-fluo evening at Rocroi aquatic center 2 aquagym sessions on reservation and a l’assiette des remparts meal on reservation.

Velada electro-fluo en el centro acuático de Rocroi 2 sesiones de aquagym (reservar con antelación) y una comida l’assiette des remparts (reservar con antelación).

Fluo-Elektro-Abend im Wassersportzentrum Rocroi 2 Sitzungen Wassergymnastik mit Reservierung und ein Essen l’assiette des remparts (Teller der Festungsmauern) mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-09 par Ardennes Tourisme