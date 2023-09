Déjeuner au coeur de caves historiques dans l’ambiance féerique de Noël 13 Avenue du Général De Gaulle Ribeauvillé, 6 décembre 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Au coeur de la maison BOTT Frères, profitez d’un déjeuner au coeur d’une cave historique accompagné de vins du domaine..

2023-12-06 fin : 2023-12-07 14:00:00. EUR.

13 Avenue du Général De Gaulle

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



In the heart of the BOTT Frères house, enjoy lunch in a historic cellar, accompanied by wines from the estate.

En el corazón de la casa BOTT Frères, disfrute de un almuerzo en una bodega histórica acompañado de vinos de la finca.

Genießen Sie im Herzen des Hauses BOTT Frères ein Mittagessen in einem historischen Weinkeller, begleitet von Weinen des Weinguts.

Mise à jour le 2023-09-15 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr