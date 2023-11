Visite guidée de la cave du domaine Bott Frères 13 avenue du Général de Gaulle Ribeauvillé, 16 août 2023, Ribeauvillé.

Ribeauvillé,Haut-Rhin

Au cœur de l’Alsace, la famille Bott exerce son métier avec passion depuis 7 générations et est heureuse de vous accueillir tous les jours d’avril à décembre à 14h30 pour une visite commentée de ses caves suivie d’une dégustation..

2023-08-16 fin : 2023-10-31 15:30:00. EUR.

13 avenue du Général de Gaulle

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



In the heart of Alsace, the Bott family has been practicing its profession with passion for 7 generations and is happy to welcome you every day from April to December at 2:30 pm for a commented visit of its cellars followed by a tasting.

En el corazón de Alsacia, la familia Bott ejerce su profesión con pasión desde hace 7 generaciones y se complace en recibirle todos los días de abril a diciembre a las 14h30 para una visita guiada de sus bodegas seguida de una degustación.

Im Herzen des Elsass übt die Familie Bott ihren Beruf seit 7 Generationen mit Leidenschaft aus und freut sich, Sie von April bis Dezember täglich um 14.30 Uhr zu einer kommentierten Besichtigung ihrer Keller mit anschließender Weinprobe begrüßen zu dürfen.

