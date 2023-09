Visite épicurienne au Château Siran 13 avenue du Comte JB Lynch Labarde, 20 octobre 2023, Labarde.

Labarde,Gironde

Cette visite complète de Siran, parfaite pour les grands amateurs, met l’accent sur l’expérience gastronomique du vin, en plus de la découverte du chai des Collections, véritable musée artistique et archéologique, des cuviers et chais d’élevage mais aussi du bunker anti-atomique abritant la collection des plus de 30,000 millésimes anciens de Siran. La dégustation des 4 vins associés à 4 bouchées locales sucrées et salées, permettra de découvrir tous les vins de Siran et d’échanger longuement sur les accords mets et vins. Les enfants auront également une dégustation de sirops à l’aveugle pour reconnaître les arômes grâce au « nez du vin »..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 15:30:00. EUR.

13 avenue du Comte JB Lynch

Labarde 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This complete tour of Siran, perfect for connoisseurs, focuses on the gastronomic experience of wine, in addition to discovering the Chai des Collections, a veritable artistic and archaeological museum, the vats and ageing cellars, and the fallout bunker housing the collection of over 30,000 old Siran vintages. A tasting of 4 wines, paired with 4 local sweet and savoury snacks, will allow visitors to discover all the wines of Siran and to discuss food and wine pairings at length. Children will also have the opportunity to taste syrups blind, to recognize aromas thanks to the « wine nose ».

Este completo recorrido por Siran, perfecto para los amantes del vino, se centra en la experiencia gastronómica del vino, además de descubrir el Chai des Collections, auténtico museo artístico y arqueológico, las cubas y bodegas de crianza, y el búnker atómico que alberga la colección de más de 30.000 añadas antiguas de Siran. La degustación de 4 vinos maridados con 4 aperitivos locales dulces y salados brindará a los visitantes la oportunidad de descubrir todos los vinos de Siran y de hablar largo y tendido sobre maridajes. Los niños también realizarán una cata a ciegas de jarabes para ayudarles a reconocer los aromas utilizando su « nariz vinícola ».

Diese umfassende Tour durch Siran ist perfekt für große Weinliebhaber und legt den Schwerpunkt auf das gastronomische Erlebnis des Weins. Neben der Besichtigung des Sammlungskellers, einem Kunst- und Archäologiemuseum, der Tanks und Weinkeller sowie des Atombunkers, in dem die Sammlung der über 30.000 alten Jahrgänge von Siran aufbewahrt wird, wird auch der Weinkeller besichtigt. Bei der Verkostung der vier Weine in Verbindung mit vier lokalen süßen und salzigen Häppchen können Sie alle Weine von Siran kennenlernen und sich ausgiebig über die Kombination von Speisen und Weinen austauschen. Für die Kinder gibt es außerdem eine Blindverkostung von Sirup, um die Aromen mithilfe der « Weinnase » zu erkennen.

