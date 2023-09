De Sirius à Siran 13 avenue du Comte JB Lynch Labarde, 19 octobre 2023, Labarde.

Labarde,Gironde

Partez à la découverte de notre exposition artistique « De Sirius à Siran », conçue par The George Tremblay Show. Le duo Isabelle Fourcade et Serge Provost y propose une déambulation poétique de notre galaxie. Au visiteur de déambuler comme le héros de Voltaire, Micromégas, parti de Sirius pour explorer l’univers à la recherche de nouveaux mondes, mais surtout de lui-même….

2023-10-19 fin : 2023-10-21 18:00:00. EUR.

13 avenue du Comte JB Lynch

Labarde 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Discover our art exhibition « De Sirius à Siran », designed by The George Tremblay Show. The duo Isabelle Fourcade and Serge Provost offer a poetic tour of our galaxy. Visitors are invited to follow in the footsteps of Voltaire’s hero Micromégas, who set off from Sirius to explore the universe in search of new worlds, but above all of himself…

Descubra nuestra exposición de arte « De Sirius a Siran », diseñada por The George Tremblay Show. El dúo formado por Isabelle Fourcade y Serge Provost lleva a los visitantes en un recorrido poético por nuestra galaxia. Los visitantes podrán seguir los pasos del héroe de Voltaire, Micromégas, que partió de Sirio para explorar el universo en busca de nuevos mundos, pero sobre todo de sí mismo…

Gehen Sie auf Entdeckungsreise in unserer Kunstausstellung « Von Sirius bis Siran », die von The George Tremblay Show konzipiert wurde. Das Duo Isabelle Fourcade und Serge Provost präsentiert darin eine poetische Wanderung durch unsere Galaxie. Der Besucher soll wie Voltaires Held Micromegas umherwandern, der von Sirius aus aufbrach, um das Universum auf der Suche nach neuen Welten, vor allem aber nach sich selbst, zu erkunden…

Mise à jour le 2023-09-19 par Gironde Tourisme