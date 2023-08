Espaces Pluriels – Les Gratitudes 13 Avenue de Saragosse Pau, 17 janvier 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Durée estimée 1h30

Le metteur en scène Fabien Gorgeart adapte le roman de Delphine de Vigan Les Gratitudes. Un parfait équilibre entre incarnation et narration dont il confie le rôle central à la magistrale Catherine Hiegel.

La pièce tourne autour du personnage de Michka, ancienne parolière pour qui les mots étaient la grande affaire. Mais voici que les mots lui échappent, qu’elle perd peu à peu l’usage de la parole. Victime d’aphasie, Michka est placée dans un EHPAD où elle chemine avec deux personnages : Marie, une jeune femme dont elle est très proche, et Jérôme, l’orthophoniste chargé de la suivre. Chacun d’eux éprouve une forme de gratitude à l’égard de ceux qu’ils côtoient, de ceux qu’ils ont croisés. Ménageant un entre-deux subtil entre théâtre et roman, misant sur les effets sonores de Pascal Sangla, Fabien Gorgeart décale le texte et laisse vibrer les dialogues….

2024-01-17 fin : 2024-01-17 . EUR.

13 Avenue de Saragosse Théâtre Saragosse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Estimated running time 1h30

Director Fabien Gorgeart adapts Delphine de Vigan’s novel Les Gratitudes. A perfect balance between embodiment and narration, with the masterful Catherine Hiegel playing the central role.

The play revolves around the character of Mishka, a former lyricist for whom words were everything. But then words escape her, and she gradually loses the ability to speak. A victim of aphasia, Mishka is placed in a nursing home where she lives with two characters: Marie, a young woman with whom she is very close, and Jérôme, the speech therapist in charge of her care. Each of them feels a kind of gratitude towards the people they meet, the people they have crossed paths with. Fabien Gorgeart creates a subtle in-between between theater and novel, using Pascal Sangla?s sound effects to shift the text and let the dialogues vibrate?

Duración estimada 1h30

El director Fabien Gorgeart adapta la novela de Delphine de Vigan Les Gratitudes. Un equilibrio perfecto entre encarnación y narración, con la magistral Catherine Hiegel en el papel central.

La obra gira en torno al personaje de Mishka, una antigua letrista para quien las palabras lo eran todo. Pero entonces las palabras se le escapan y pierde gradualmente la capacidad de hablar. Víctima de una afasia, Mishka ingresa en una residencia de ancianos donde vive con dos personas: Marie, una joven a la que está muy unida, y Jérôme, el logopeda encargado de su cuidado. Cada uno de ellos siente una especie de gratitud hacia las personas con las que vive, las personas que ha conocido. Fabien Gorgeart crea un sutil punto intermedio entre el teatro y la novela, utilizando los efectos sonoros de Pascal Sangla para desplazar el texto y hacer vibrar los diálogos?

Geschätzte Dauer 1,5 Std

Der Regisseur Fabien Gorgeart adaptiert den Roman Les Gratitudes von Delphine de Vigan. Ein perfektes Gleichgewicht zwischen Verkörperung und Erzählung, dessen zentrale Rolle er der meisterhaften Catherine Hiegel anvertraut.

Das Stück dreht sich um die Figur der Michka, einer ehemaligen Texterin, für die die Worte das große Geschäft waren. Doch nun entgleiten ihr die Worte und sie verliert nach und nach den Gebrauch der Sprache. Michka, die an Aphasie leidet, wird in ein Pflegeheim eingewiesen, wo sie mit zwei Personen zusammenlebt: Marie, einer jungen Frau, der sie sehr nahe steht, und Jérôme, dem Sprachtherapeuten, der sie betreut. Jeder von ihnen empfindet eine Art Dankbarkeit gegenüber den Menschen, mit denen er zu tun hat und denen er begegnet ist. Fabien Gorgeart, der eine subtile Verbindung zwischen Theater und Roman herstellt und auf die Klangeffekte von Pascal Sangla setzt, verschiebt den Text und lässt die Dialoge vibrieren?

