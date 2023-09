les grands projets architecturaux et la gestion environnementale 13 avenue de Reims Soissons Catégories d’Évènement: Aisne

Soissons les grands projets architecturaux et la gestion environnementale 13 avenue de Reims Soissons, 14 octobre 2023, Soissons. les grands projets architecturaux et la gestion environnementale Samedi 14 octobre, 14h30 13 avenue de Reims A deux pas des vestiges de l’ancienne abbaye Saint-Crépin-le-Grand, un

imposant bâtiment est sorti de terre en 2022 dans l’enceinte du lycée

Saint-Vincent de Paul : amphithéâtre, restaurant d’application, CDI…

un programme d’envergure.

RV entrée principale de l'établissement, 13 avenue de Reims

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T15:30:00+02:00

