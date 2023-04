Concert du groupe Ashes to ashes 13, avenue de la gare Richelieu Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Concert du groupe Ashes to ashes 13, avenue de la gare, 8 avril 2023, Richelieu. Concert du groupe Ashes to ashes. Restauration toute la soirée. Réservation conseillée.

Samedi 2023-04-08 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-08 . 5 EUR.

13, avenue de la gare

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Concert of the group Ashes to ashes. Catering all evening. Reservation advised Concierto del grupo Ashes to ashes. Catering toda la noche. Se recomienda reservar Konzert der Gruppe Ashes to ashes. Verpflegung während des ganzen Abends. Reservierung empfohlen Mise à jour le 2023-04-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

