Les journées de l’attractivité en CCVLV: Animations jeunesse à Puy-l’Evêque 13 avenue de la Gare Puy-l’Évêque, 7 octobre 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

L’après-midi au centre communautaire à Puy-l’Evêque (entrée salle du bas parking arrière), projection de films réalisés par les jeunes du territoire.

2023-10-07 14:00:00 fin : 2023-10-07 17:00:00. EUR.

13 avenue de la Gare Communauté de Communes

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



In the afternoon, at the community center in Puy-l’Evêque (lower entrance, rear parking lot), screening of films made by local young people

Por la tarde, en el centro comunitario de Puy-l’Evêque (entrada por la sala inferior, aparcamiento trasero), proyección de películas realizadas por jóvenes de la zona

Nachmittags im Gemeindezentrum in Puy-l’Evêque (Eingang unterer Saal, hinterer Parkplatz), Vorführung von Filmen, die von Jugendlichen aus der Region gedreht wurden

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Cahors – Vallée du Lot