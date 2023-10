Les journées de l’attractivité en CCVLV: Rallye Gourmand 13 avenue de la Gare Puy-l’Évêque, 7 octobre 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

La Communauté de Communes Vallée du Lot et du Vignoble et la Chambre d’agriculture du Lot, vous proposent une journée découverte sur le thème de l’agriculture et de ses produits de qualité.

Cet événement est l’occasion d’ouvrir les fermes du territoire aux habitants pour mieux se connaître, découvrir les productions locales et échanger sur des thématiques d’actualité : installation/transmission de fermes, mode de production, respect de l’environnement et du bien-être animal…

Le temps du repas apportera un moment de convivialité.

Vous serez accompagnés tout au long de la visite par les organisateurs du circuit qui vous amèneront d’une ferme à l’autre à la rencontre d’agricultrices et d’agriculteurs passionnés.

Vous découvrirez des producteurs à Duravel, Puy-l’Evêque et Saint-Martin-le-Redon..

2023-10-07 09:00:00 fin : 2023-10-07 17:00:00. EUR.

13 avenue de la Gare Communauté de Communes

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



The Communauté de Communes Vallée du Lot et du Vignoble and the Lot Chamber of Agriculture are organizing a day of discovery on the theme of agriculture and its quality products.

This event is an opportunity for local residents to get to know each other better, discover local produce and exchange views on topical issues such as setting up or transferring farms, production methods, respect for the environment and animal welfare…

Meals will provide an opportunity for conviviality.

The tour organizers will accompany you on your visit, taking you from farm to farm to meet passionate farmers.

You’ll discover producers in Duravel, Puy-l’Evêque and Saint-Martin-le-Redon.

La Communauté de Communes Vallée du Lot et du Vignoble y la Cámara de Agricultura del Lot organizan una jornada de descubrimiento sobre el tema de la agricultura y sus productos de calidad.

El evento es una oportunidad para que los vecinos se conozcan mejor, descubran los productos locales y debatan sobre temas de actualidad como la instalación y el traslado de explotaciones, los métodos de producción, el respeto del medio ambiente y el bienestar de los animales, etc.

La comida será un momento de convivencia.

A lo largo de todo el recorrido, le acompañarán los organizadores, que le llevarán de granja en granja para conocer a agricultores apasionados.

Descubrirá productores de Duravel, Puy-l’Evêque y Saint-Martin-le-Redon.

Die Communauté de Communes Vallée du Lot et du Vignoble und die Landwirtschaftskammer des Departements Lot bieten Ihnen einen Entdeckungstag zum Thema Landwirtschaft und ihre Qualitätsprodukte an.

Diese Veranstaltung bietet die Gelegenheit, die Bauernhöfe der Region für die Einwohner zu öffnen, um sich besser kennenzulernen, die lokalen Produkte zu entdecken und sich über aktuelle Themen auszutauschen: Niederlassung/Übertragung von Bauernhöfen, Produktionsmethoden, Umwelt- und Tierschutz…

Die Mahlzeit sorgt für einen Moment der Geselligkeit.

Während des gesamten Besuchs werden Sie von den Organisatoren der Tour begleitet, die Sie von einem Bauernhof zum anderen führen, um leidenschaftliche Landwirte und Landwirtinnen zu treffen.

Sie werden Erzeuger in Duravel, Puy-l’Evêque und Saint-Martin-le-Redon kennenlernen.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Cahors – Vallée du Lot