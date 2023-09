FETE DU SOL VIVANT 13 avenue de Fumel Lodève, 28 septembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Retrouvez-nous au jardin des berges jeudi prochain, le 28 septembre de 9h à 12h pour un atelier (très pratique!) sur le compostage en andain animé par l’Abeille Verte !

Au programme: Accueil café et explications sur le fonctionnement du compost en andain et l’utilisation des déchets verts, suivi des travaux autour du compostage en andain (criblage manuel du compost, transferts des tas de compost).

2023-09-28 09:00:00 fin : 2023-09-28 12:00:00. .

13 avenue de Fumel

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Join us at the Jardin des Berges next Thursday, September 28, from 9 a.m. to 12 p.m. for a (very practical!) workshop on windrow composting led by Abeille Verte!

Program: Welcome coffee and explanations on how windrow composting works and how to use green waste, followed by windrow composting work (manual compost sifting, compost pile transfers)

Únase a nosotros en el Jardin des Berges el próximo jueves 28 de septiembre de 9:00 a 12:00 para asistir a un taller (¡muy práctico!) sobre compostaje en pilas dirigido por Abeille Verte

En el programa: café de bienvenida y explicaciones sobre el funcionamiento del compostaje en hileras y la utilización de los residuos verdes, seguidas de trabajos sobre el compostaje en hileras (tamizado manual del compost, traslado de los montones de compost)

Wir treffen uns am nächsten Donnerstag, dem 28. September, von 9 bis 12 Uhr im Jardin des berges zu einem (sehr praktischen!) Workshop über die Kompostierung in Schwaden, der von der Abeille Verte geleitet wird!

Programm: Kaffee und Erklärungen zur Funktionsweise des Schwadenkomposts und zur Verwendung von Grünabfällen, Verfolgung der Arbeiten rund um die Schwadenkompostierung (manuelles Sieben des Komposts, Umsetzen der Komposthaufen)

