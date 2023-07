JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: FAIRE SES SEMENCES POTAGÈRES 13 Avenue de Fumel Lodève, 16 septembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Atelier avec un intervenant externe expérimenté pour connaître les semences paysannes, patrimoine vivant par excellence, et apprendre à faire ses propres semences potagères..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 16:30:00. .

13 Avenue de Fumel

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Workshop with an experienced external speaker to learn about peasant seeds, a living heritage par excellence, and how to make your own vegetable seeds.

Taller con un ponente externo experimentado para conocer las semillas de los agricultores, patrimonio vivo por excelencia, y aprender a fabricar sus propias semillas de hortalizas.

Workshop mit einem erfahrenen externen Referenten, um bäuerliches Saatgut, das lebendige Erbe schlechthin, kennen zu lernen und zu erfahren, wie man sein eigenes Gemüsesaatgut herstellt.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT LODEVOIS ET LARZAC