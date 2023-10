Conférence « Le Château Perrier, des collections en héritage » 13 Avenue de Champagne Épernay, 19 octobre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Laure Ménétrier, conservatrice du musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale, animera une conférence autour de l’exposition « Goûter le monde. Le Banquet des merveilles ».

Le Château Perrier, d’abord hôtel particulier et aujourd’hui musée, a toujours été l’écrin de collections, réunies par une même aspiration à enchanter le monde.

Cette conférence vous invite à découvrir quelques œuvres phares (peintures, livres rares, objets japonisants…), incarnations d’héritages vivants..

2023-10-19

13 Avenue de Champagne Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale

Épernay 51200 Marne Grand Est



Laure Ménétrier, curator of the Musée du Vin de Champagne et d?Archéologie Régionale, will give a talk on the exhibition « Goûter le Monde. Le Banquet des merveilles ».

Château Perrier, originally a private mansion and now a museum, has always been a showcase for collections united by a shared aspiration to enchant the world.

This talk invites you to discover some of the key works (paintings, rare books, Japanese objects, etc.), the embodiment of a living heritage.

Laure Ménétrier, conservadora del Museo del Vino de Champaña y de Arqueología Regional, ofrecerá una conferencia sobre la exposición « Goûter le Monde. El banquete de las maravillas ».

Château Perrier, originalmente una mansión privada y ahora un museo, siempre ha sido un escaparate de colecciones unidas por la aspiración compartida de encantar al mundo.

Esta charla le invita a descubrir algunas de las obras clave (pinturas, libros raros, objetos japoneses, etc.), que encarnan legados vivos.

Laure Ménétrier, Konservatorin des Musée du Vin de Champagne et d’Archéologie Régionale, wird einen Vortrag über die Ausstellung « Goûter le monde. Le Banquet des merveilles ».

Das Château Perrier, das ursprünglich ein Herrenhaus war und heute ein Museum ist, war schon immer ein Ort für Sammlungen, die durch das gleiche Bestreben, die Welt zu verzaubern, vereint wurden.

Diese Konferenz lädt Sie dazu ein, einige der wichtigsten Werke (Gemälde, seltene Bücher, japanische Objekte usw.) zu entdecken, die das lebendige Erbe verkörpern.

