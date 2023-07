Exposition « Goûter le monde, le Banquet des Merveilles » 13 Avenue de Champagne Épernay, 16 septembre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Célébrer le partage, l’ouverture au monde, le goût de la collection et l’amour de la nature c’est ce que propose l’exposition « Goûter le monde, le Banquet des Merveilles ».

Co-conçue par le musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale et la Maison Perrier-Jouët, cette exposition exceptionnelle, mettant à l’honneur l’Art de vivre à la française, réunira pour la première fois des pièces des collections du musée et de la collection Art Nouveau de la Maison Perrier-Jouët.

Installée dans le pavillon d’exposition – écrin intimiste au sein du Château Perrier – l’exposition « Goûter le monde, le Banquet des Merveilles » s’articule autour de la dynamique de la vie, du goût de la collection, de la commensalité, de la célébration de la nature et de l’engagement artistique et social des collectionneurs.

Soutenue par une scénographie contemporaine originale, elle aborde l’Art de vivre et de recevoir à travers les arts décoratifs, la science et l’art de collectionner, de boire, de manger, de sociabiliser… comme une ouverture au monde dans lequel la relation entre nature et culture est révélée.

Mobiliers, arts de la table, instruments scientifiques, objets de curiosités, peintures et documents d’archives… près de 200 pièces, anciennes et contemporaines, témoigneront de la filiation entre les collections des XVIIIe et XIXe siècles du musée et les collections Art Nouveau de la Maison Perrier-Jouët – la plus grande collection privée d’Art Nouveau français en Europe.

CE MARIAGE INÉDIT D’OBJETS D’ART S’ORGANISE AUTOUR DE 3 THÈMES :

• partager et transmettre : la collection comme un patrimoine à la fois matériel et symbolique et comme un héritage vivant. Le banquet comme lieu de partage.

• s’affirmer et s’engager : la collection comme un moyen de converser, de se manifester au monde.

• savourer, célébrer et enchanter le monde : la collection-banquet comme un objet de cérémonie, un vecteur de partage pour célébrer le vivant et s’émerveiller.

L’exposition présente également des créations contemporaines issues de collaborations artistiques initiées par la

Maison Perrier-Jouët, et d’autres objets prêtés par des institutions muséales et des collectionneurs privés..

2023-09-16 fin : 2023-12-11 . .

13 Avenue de Champagne Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale

Épernay 51200 Marne Grand Est



Celebrating sharing, openness to the world, a taste for collecting and a love of nature, this is what the « Taste the World, the Banquet of Wonders » exhibition is all about.

Co-conceived by the Musée du Vin de Champagne et d?Archéologie Régionale and the Maison Perrier-Jouët, this exceptional exhibition, a tribute to the French art of living, will bring together for the first time pieces from the museum?s collections and the Art Nouveau collection of the Maison Perrier-Jouët.

Housed in the exhibition pavilion – an intimate setting within Château Perrier – the exhibition « Goûter le monde, le Banquet des Merveilles » focuses on the dynamics of life, the taste for collecting, commensality, the celebration of nature and the artistic and social commitment of collectors.

Supported by an original contemporary scenography, it addresses the Art of living and entertaining through the decorative arts, science and the art of collecting, drinking, eating, socializing? as an openness to the world in which the relationship between nature and culture is revealed.

Furniture, tableware, scientific instruments, objects of curiosity, paintings and archival documents? almost 200 pieces, both antique and contemporary, will bear witness to the relationship between the museum’s 18th and 19th century collections and the Art Nouveau collections of the Maison Perrier-Jouët – the largest private collection of French Art Nouveau in Europe.

THIS UNPRECEDENTED MARRIAGE OF OBJETS D?ART IS ORGANIZED AROUND 3 THEMES:

? sharing and passing on: the collection as both a material and symbolic heritage, and as a living legacy. The banquet as a place for sharing.

? asserting and engaging: the collection as a means of conversing and expressing oneself to the world.

? savor, celebrate and enchant the world: the collection-banquet as a ceremonial object, a vehicle for sharing, celebrating the living and marveling.

The exhibition also showcases contemporary creations from artistic collaborations initiated by the

Perrier-Jouët, and other objects on loan from museum institutions and private collectors.

Celebrar el compartir, la apertura al mundo, el gusto por coleccionar y el amor por la naturaleza: de eso trata la exposición « Saborea el mundo, banquete de maravillas ».

Co-concebida por el Musée du Vin de Champagne et d’Archéologie Régionale y la Maison Perrier-Jouët, esta exposición excepcional, que celebra el arte de vivir a la francesa, reunirá por primera vez piezas de las colecciones del museo y de la colección Art Nouveau de la Maison Perrier-Jouët.

Alojada en el pabellón de exposiciones -un marco íntimo en el corazón del Château Perrier-, la exposición « Saborear el mundo, el banquete de las maravillas » se centra en la dinámica de la vida, el gusto por el coleccionismo, la comensalidad, la celebración de la naturaleza y el compromiso artístico y social de los coleccionistas.

Apoyada en una original escenografía contemporánea, la exposición aborda el arte de vivir y divertirse a través de las artes decorativas, la ciencia y el arte de coleccionar, beber, comer y socializar, como una forma de abrirse al mundo y revelar la relación entre naturaleza y cultura.

Muebles, vajillas, instrumentos científicos, objetos curiosos, pinturas y documentos de archivo… unas 200 piezas, antiguas y contemporáneas, darán testimonio de los vínculos entre las colecciones de los siglos XVIII y XIX del museo y las colecciones Art Nouveau de la Maison Perrier-Jouët, la mayor colección privada de Art Nouveau francés de Europa.

ESTE MARIDAJE INÉDITO DE OBJETOS DE ARTE SE ARTICULA EN TORNO A 3 TEMAS:

compartir y transmitir: la colección como patrimonio material y simbólico y como legado vivo. El banquete como lugar para compartir.

? afirmar y comprometerse: la colección como medio de conversar y expresarse ante el mundo.

? saborear, celebrar y encantar el mundo: la colección-banquete como objeto ceremonial, vehículo para compartir, celebrar lo vivo y maravillarse.

La exposición también presenta creaciones contemporáneas procedentes de colaboraciones artísticas iniciadas por

Perrier-Jouët, y otros objetos cedidos por instituciones museísticas y coleccionistas privados.

Die Ausstellung « Goûter le monde, le Banquet des Merveilles » (Die Welt schmecken, das Bankett der Wunder) feiert das Teilen, die Weltoffenheit, die Sammelleidenschaft und die Liebe zur Natur.

Diese außergewöhnliche Ausstellung, die gemeinsam vom Musée du Vin de Champagne et d’Archéologie Régionale und dem Maison Perrier-Jouët konzipiert wurde, stellt die französische Lebensart in den Mittelpunkt.

Die Ausstellung « Goûter le monde, le Banquet des Merveilles », die im Ausstellungspavillon – einem intimen Rahmen innerhalb des Château Perrier – untergebracht ist, dreht sich um die Dynamik des Lebens, die Lust am Sammeln, die Kommensalität, die Feier der Natur sowie das künstlerische und soziale Engagement der Sammler.

Unterstützt von einer originellen zeitgenössischen Szenografie, behandelt sie die Kunst zu leben und zu empfangen durch dekorative Künste, Wissenschaft und die Kunst des Sammelns, des Trinkens, des Essens, der Geselligkeit? als eine Öffnung zur Welt, in der die Beziehung zwischen Natur und Kultur enthüllt wird.

Möbel, Tischkultur, wissenschaftliche Instrumente, Kuriositäten, Gemälde und Archivdokumente … fast 200 alte und zeitgenössische Stücke zeugen von der Verbindung zwischen den Sammlungen des Museums aus dem 18. und 19. Jahrhundert und den Jugendstil-Sammlungen des Hauses Perrier-Jouët – der größten privaten Sammlung des französischen Jugendstils in Europa.

DIESE NEUARTIGE VERBINDUNG VON KUNSTOBJEKTEN IST UM DREI THEMEN HERUM ORGANISIERT:

? teilen und weitergeben: Die Sammlung als materielles und symbolisches Erbe und als lebendiges Vermächtnis. Das Bankett als Ort des Teilens.

? sich behaupten und engagieren: Die Sammlung als Mittel, um sich zu unterhalten und sich der Welt zu zeigen.

? die Welt genießen, feiern und verzaubern: Die Bankettsammlung als Zeremonialobjekt, als Vehikel zum Teilen, um das Lebendige zu feiern und zu staunen.

Die Ausstellung zeigt auch zeitgenössische Kreationen, die aus künstlerischen Kooperationen hervorgegangen sind, die von den folgenden Unternehmen initiiert wurden

Maison Perrier-Jouët, und andere Objekte, die von Museumsinstitutionen und Privatsammlern ausgeliehen wurden.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de tourisme du Grand Reims