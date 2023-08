Journées Européennes du Patrimoine : Visite contée « Petits escargots » 13 Avenue de Champagne Épernay, 16 septembre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Viens suivre les aventures de Tougoudou le petit escargot et pars à la rencontre des escargots présentés dans l’exposition « Goûter le monde. Le Banquet des merveilles ».

Durée : 30 min

Réservation : Accueil du musée, au 03 26 55 03 56 ou billetterie.musee@ville-epernay.fr.

Visite pour les 3-6 ans. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 11:45:00. .

13 Avenue de Champagne Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale

Épernay 51200 Marne Grand Est



Come and follow the adventures of Tougoudou the little snail and meet the snails featured in the exhibition « Taste the World. Le Banquet des merveilles » exhibition.

Duration: 30 min

Bookings: Museum reception, 03 26 55 03 56 or billetterie.musee@ville-epernay.fr.

Visit for 3-6 year-olds. Children must be accompanied.

Siga las aventuras del pequeño caracol Tougoudou y conozca a los caracoles de la exposición « Saborea el mundo. El banquete de las maravillas ».

Duración: 30 minutos

Reservas: Recepción del museo, 03 26 55 03 56 o billetterie.musee@ville-epernay.fr.

Visita para niños de 3 a 6 años. Los niños deben ir acompañados.

Folge den Abenteuern von Tougoudou, der kleinen Schnecke, und lerne die Schnecken kennen, die in der Ausstellung « Die Welt schmecken. Das Bankett der Wunder ».

Dauer: 30 Min

Reservierung: Empfang des Museums, unter 03 26 55 03 56 oder billetterie.musee@ville-epernay.fr.

Besichtigung für 3- bis 6-Jährige. Kinder müssen unbedingt begleitet werden.

