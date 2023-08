Journées Européennes du Patrimoine : « Goûter le monde. Le Banquet des merveilles » 13 Avenue de Champagne Épernay, 16 septembre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Célébrer le partage, l’ouverture au monde, le goût de la collection et l’amour de la nature, c’est ce que propose l’exposition « Goûter le monde. Le Banquet des merveilles ». Co-conçue par le musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale et la Maison Perrier-Jouët, elle est à découvrir à la rentrée 2023 et à l’occasion de ces Journées Européennes du Patrimoine.

Visite libre

Sans réservation.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 19:00:00. .

13 Avenue de Champagne Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale

Épernay 51200 Marne Grand Est



Celebrating sharing, openness to the world, a taste for collecting and a love of nature, this is what the « Taste the World. Le Banquet des merveilles ». Co-conceived by the Musée du Vin de Champagne et d?Archéologie Régionale and the Maison Perrier-Jouët, the exhibition will be on view in September 2023 and during the European Heritage Days.

Open house

Without reservation

Celebrar el compartir, la apertura al mundo, el gusto por coleccionar y el amor por la naturaleza: eso es lo que ofrece la exposición « Saborea el mundo. El banquete de las maravillas ». Co-creada por el Museo del Vino y de Arqueología Regional de Champaña y la Maison Perrier-Jouët, la exposición podrá visitarse en septiembre de 2023 y durante las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Abierta al público

Sin reserva previa

Das Teilen, die Weltoffenheit, die Sammelleidenschaft und die Liebe zur Natur zu feiern, ist das Ziel der Ausstellung « Die Welt schmecken. Das Bankett der Wunder ». Sie wurde vom Musée du Vin de Champagne et d’Archéologie Régionale und dem Maison Perrier-Jouët gemeinsam konzipiert und ist ab dem Herbst 2023 und anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes zu sehen.

Freie Besichtigung

Ohne Reservierung

